Чиновника МОН зловили на хабарі у 300 тис. грн

Посадовця Міністерства освіти України судитимуть за одержання 300 тис. грн хабара.

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо службової особи Міністерства освіти України, яку викрили на вимаганні та одержанні 300 тис. грн

– Перебуваючи на посаді Генерального директора одного з Директоратів Міністерства освіти України, обвинувачений вимагав неправомірну вигоду від представника державного підприємства за перемогу у конкурсі з призовим фондом у 3 млн гривень, – йдеться у повідомленні.

Посадовця затримали влітку 2020 року, коли він одержував $5 тис. та 165 тис. грн.







У Києві судитимуть чиновника Міносвіти за хабар у 300 тис. грн / 2 фотографии

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Хабар на Житомирщині

У Житомирській області викрили корупційну діяльність керівника комунального підприємства районної ради.

Він вимагав від підприємця щоб той заплатив $1200.

За цю суму він пообіцяв посприяти у безперешкодній реєстрації речових прав на житловий будинок та наданні висновку про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.