23 сентября в УНИАН состоялась пресс-конференция Будь в безопасности 24/7 и контролируй безопасность твоих родных вместе с новым проектом полиции охраны и Safor Ukraine. Пресс-конференция была посвящена запуску уникальной интеллектуальной платформы.

Спикеры: Дмитрий Дименко, заместитель Генерального директора Safor Ukraine; Диана Алексеевич, пресс-секретарь SAFOR APP LTD; Сергей Парфенюк, начальник Департамента полиции охраны; Annezou Zoumaras, генеральный директор SAFOR APP LTD; Agathangelos Vouniotis, управляющий партнер SAFOR APP LTD.

Во время пресс-конференции участники обсудили вопросы безопасности украинцев, возможности и функционал нового продукта, сотрудничество Safor Ukraine и полиции охраны. Представителями СМИ подробно объяснено, как работает приложение и почему Украина стала первой страной для запуска проекта.

В 2020 году Safor App запустила уникальное инновационное решение, не имеющее аналогов. Это охрана, с которой каждый человек будет чувствовать себя в безопасности круглосуточно, ведь это одна из базовых человеческих потребностей.

Приложение ориентировано на туристов, молодежь, детей и родителей, старшее поколение, предпринимателей и общественных личностей, поэтому основные характеристики — простота и функциональность.

Для Украины, которая занимает первое место среди европейских стран по уровню преступности, это социально важный продукт. Об этом заявил в своей речи Agathangelos Vouniotis, управляющий партнер SAFOR APP LTD:

— Мы рады, что запускаем проект в Украине и уверены, что наше приложение позволит украинцам чувствовать себя в безопасности, минимизируя расходы на дорогие услуги личной охраны.

Быстрый вызов полиции охраны и сообщения ваших близких об опасности. Возможность получить геолокацию близкого человека и даже уровень заряда его батареи. Дмитрий Дименко, заместитель гендиректора Safor Ukraine, отметил уникальность продукта в надежности и мгновенной реакции на тревожный вызов:

— Сигнал со смартфона немедленно поступает на пульт полиции охраны, позволяет минимизировать время реагирования патруля и в кратчайшие сроки найти пользователя благодаря его геолокации и фото.

Тревожный сигнал передает информацию о местоположении. Также есть круглосуточная поддержка и широкая карта покрытия. Подобные инновационные решения сложно было бы реализовать без тесного сотрудничества с полицией охраны. Тем самым начальник департамента полиции охраны Сергей Парфенюк подчеркнул, что такое сотрудничество позволяет полиции охраны оказывать помощь всем украинцам, которые находятся или чувствуют себя в опасности.

Оценить уникальность новой платформы, протестировать ее и почувствовать себя в безопасности украинцы могут уже сейчас. Скачать мобильное приложение можно в Play Маркет и App Store.

К слову, на двух проектах — Файна Таун и Respublika — уже расположены центры груп быстрого реагирования департаментом полиции охраны.