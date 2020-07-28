На сайте парламента 17 июля зарегистрирован правительственный законопроект №3892, которым предусмотрено создание фонда для выплаты компенсаций пострадавшим от насильственных преступлений. Минимальный размер выплат — 1 тыс. грн, рассказал в эфире одного из телеканалов заместитель министра юстиции Александр Банчук.

По его словам, документ направлен на реализацию европейской Конвенции о защите потерпевших от насильственных преступлений 1983 года, которую Украина подписала в 2005 году, но парламент до сих пор не ратифицировал, потому что ее сложно реализовать.

Банчук надеется, что народные депутаты рассмотрят проект закона уже осенью.

— Главное, что мы предусмотрели — пострадавший после получения заключения судмедэксперта и копии информации из единого реестра досудебных расследований, что по этому факту возбуждено дело, приходит в местный центр юридической помощи и, не дожидаясь решения органов расследования, получает правовую помощь и минимальное возмещение причиненного вреда здоровью, — объяснил чиновник.

По его словам, главная цель этого закона — быстрая и эффективная помощь.

Относительно регулирования размера, то сумму будут определять отдельно за каждый вид преступления, но не менее 1 тыс. грн.

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— Это будет список. Исходя из того, от какого действия и какой вред лицу причинен, оно будет иметь право на это возмещение, — сказал Банчук.

Он отметил, что родственники погибших в результате таких преступлений также будут иметь право на такую ​​компенсацию.

В Украине только от домашнего насилия страдает более 1,8 млн женщин, но только 10% обращаются за помощью.

При этом 23% тяжких преступлений происходят именно в семьях – ежегодно около 1,5 тыс. женщин умирают от рук мужей.

Источник: DOM Preview