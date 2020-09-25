Или отдадут Крым, или останутся “без штанов”: СНБО о санкциях против РФ

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос уверен, что сотрудничество с международными партнерами должно привести к ужесточению санкций против России, потому что в Украине не хватит ресурсов на одновременную войну на Донбассе и в Крыму.

— Мы четко понимаем, что решать проблему силовым методом Украины не может на данном этапе. Потому что есть проблемы — это, во-первых, война на Донбассе. Вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем, — сказал Кривонос.

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В связи с этим необходимо продолжать активно сотрудничать с мировыми лидерами, поднимать вопрос по наращиванию санкций против РФ.

— Выводить Россию этими санкциями на такой уровень, что либо они отдадут Крым, либо останутся “без штанов”, условно говоря, и это главное. Плюс параллельно усиливать внутри страны ее обороноспособность, которая даст возможность при необходимости действовать силовыми методами, — считает Кривонос.

При этом заместитель главы СНБО заявил, что Россия может захватить гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала в Херсонской области.

Проблемы с водой в Крыму

После оккупации Крыма РФ на территории возникли проблемы с пресной водой.

Это связано с использованием жизненно важного ресурса военными страны-оккупанта.

В то же время Украина из-за национальных интересов прекратила поставку воды в Крым.