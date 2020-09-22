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Факты / Украина / Политика

Крым и Донбасс доказали, что урок Второй мировой войны не усвоен: выступление Зеленского для ООН

Оккупация Крыма и вооруженная агрессия России на Донбассе доказали, что трагический урок Второй мировой войны не усвоен.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в онлайн-режиме на торжественном заседании Генассамблеи ООН по случаю 75-й годовщины основания ООН.

— Мы должны признать, что XXI столетие наполнено конфликтами, агрессией, диктатурой и нарушением прав человека. 75 лет назад основания ООН стало следующим символом — человечество должно было усвоить трагический урок Второй мировой войны. Однако оккупация Крыма и вооруженная агрессия России на Донбассе доказали, что этот урок не был усвоен, — подчеркнул глава государства.

Зеленский также добавил, что агрессия России против Украины является не просто посягательством на суверенитет, а является попыткой вернуться к распределению “сфер влияния” в мире.

Читайте: Украина требует от ООН новых санкций против РФ

Дональд Трамп не поздравил ООН

Президент США Дональд Трамп не выступил на мероприятии, хотя был заявлен в расписании.

Вместо него и.о. заместителя постпреда США в ООН Черити Норман Шале похвалила ООН за ее деятельность, но одновременно раскритиковала из-за сопротивления реформам и отсутствия прозрачности.

Источник: Офис президента

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