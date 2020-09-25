Або віддадуть Крим, або залишаться “без штанів”: РНБО про санкції проти РФ

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос впевнений, що співпраця з міжнародними партнерами має привести до посилення санкцій проти Росії, бо в Україні не вистачить ресурсів на одночасну війну на Донбасі і в Криму.

– Ми чітко розуміємо, що вирішувати проблему силовим методом Україна не може на даному етапі. Тому що є проблеми – це, по-перше, війна в Донбасі. Вести війну на два фронти, навіть законно повертаючи свої землі, ми не потягнемо, – сказав Кривонос.

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У зв’язку з цим необхідно продовжувати активно співпрацювати зі світовими лідерами, піднімати питання щодо нарощування санкцій проти РФ.

– Виводити Росію цими санкціями на такий рівень, що питання – або вони віддадуть Крим, або залишаться “без штанів”, умовно кажучи, і це головне. Плюс паралельно посилювати всередині країни її обороноздатність, яка дасть можливість за необхідності діяти силовими методами, – вважає Кривонос.

При цьому заступник голови РНБО заявив, що Росія може захопити гідротехнічні споруди Північно-Кримського каналу в Херсонській області.

Проблеми з водою в Криму

Після окупації Криму РФ на території виникли проблеми з прісною водою.

Це пов’язано з використанням життєво важливого ресурсу військовими країни-окупанта.

Водночас Україна через національні інтереси припинила постачання води до Криму.