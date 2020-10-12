В Киеве и еще 5 областях койки для больных Covid-19 заполнены более чем на 70%

В Украине больничные койки первой волны для пациентов с коронавирусом заполнены на 60,9%.

Наиболее загружены больницы в Донецкой (95,4%), Луганской (93,7%), Одесской (76,7%), Харьковской (72,3%) и Днепропетровской (70,2%) областях.

В Киеве показатель загруженности составляет 70,9%.

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Единственным регионом, готовым к ослаблению карантина, остается Кировоградская область. Показатель заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней на 100 тыс. населения здесь составляет 26,7 при норме 40. В среднем в стране он составляет 168,4.

Індикаторні показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19 by Віта Гірко on Scribd

Между тем, по состоянию на 12 октября, коронавирусом в Украине заболели еще 4 420 человек, от начала пандемии — 265 454.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 5 015 человек, за сутки — еще 43 пациента. Побороть болезнь удалось 114 410 пациентам, за сутки их количество увеличилось еще на 903.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Харьковской (741) и в Сумской (418) областях.