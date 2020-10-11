В Киеве, Одессе и Мариуполе появятся дополнительные большие госпитали для лечения больных коронавирусом.

Соответствующее решение было принято во время последнего совещания у президента Украины.

Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Он отметил, что в Киеве, Одессе, Мариуполе развернут большие инфекционные госпитали на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны.

Читайте: Новые штрафы и ужесточение карантина: как власть будет бороться с Covid-19

Пока идет закупка необходимого оборудования для того, чтобы новые госпитали смогли начать работу за считанные дни.

— Госпитали планируем размещать в существующих больших помещениях — в Киеве это может быть Дворец Спорта. Пока такой необходимости нет, но мы должны быть полностью готовы, — заявил Радуцкий.

Коронавирус в Украине 11 октября

По состоянию на 11 октября коронавирусом в Украине заразились за сутки 4 768 человек. В целом инфицированы 261 034 украинца.

Летальных случаев было за день 85, а за время пандемии – 4 972.

В то же время выздоровели 113 507 пациентов, за последний день – 937.