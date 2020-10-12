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Факти / Україна / Суспільство

У Києві та ще 5 областях ліжка для хворих на Covid-19 заповнені на понад 70%

В Україні лікарняні ліжка першої хвилі для хворих на коронавірус заповнені на 60,9%.

Найбільш завантажені лікарні в Донецькій (95,4%), Луганській (93,7%), Одеській (76,7%), Харківській (72,3%) і Дніпропетровській (70,2%) областях.

У Києві показник завантаженості становить 70,9%.

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Єдиним регіоном, готовим до послаблення карантину, залишається Кіровоградська область. Показник захворюваності на коронавірус за останні 14 днів на 100 тис. населення тут становить 26,7 при нормі 40. В середньому в країні він становить 168,4.

Індикаторні показники для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19 by Віта Гірко on Scribd

Тим часом, станом на 12 жовтня, на коронавірус в Україні захворіли ще 4 420 людей, від початку пандемії – 265 454.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 5 015 людей, за добу – ще 43 пацієнти. Побороти хворобу вдалося 114 410 пацієнтам, за добу їхня кількість збільшилась ще на 903.

Найбільше нових випадків зафіксували у Харківській (741) та у Сумській (418) областях.

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