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Факты / Украина / Общество

Оформляют кредиты и похищают деньги с карточек: как не стать жертвой мошенников

Компьютеры, десятки телефонов, сим-карты и банковские кредитки – это все, что может понадобиться для организации мошеннических схем, которые проходят в несколько этапов:

— Этап №1 Выбор жертвы. Чаще всего, ими становились клиенты организаций, предоставляющих кредиты дистанционно. Ведь там заемщики загружают копии паспорта, код и данные банковской карты.

— Этап №2 Похищение номера мобильного телефона. Мошенники звонят жертве, выманивают всю необходимую информацию и подключаются к сим-карте дистанционно.

— Этап №3 Оформление кредита. Получив всю необходимую информацию, аферистам ничего не мешает на имя человека и на подставные банковские карты получить займ.

Однако мошенники могут не только набрать кредитов, но и украсть деньги прямо с банковской карты, которой вы пользуетесь.

Также сейчас особенно популярной среди преступников стала схема использования онлайн-магазинов, где множество частных объявлений, и не всегда правдивых. Вас просят перейти на подозрительную ссылку, на которой уже есть вирусная программа. Она позволит аферистам получить доступ к данным и украсть деньги.

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Поэтому, чтобы не попасть на крючок мошенников пользуйтесь следующими правилами:

— Не нажимайте на подозрительное сообщение;

— Не давайте все ваши личные данные непонятным людям по телефону;

— Рассчитывайтесь в сети только отдельной банковской картой;

— По возможности, лучше еще иметь и отдельный финансовый номер телефона, к которому и будете привязывать все операции.

Но самое главное помните, что критическое мышление, лучший помощник в борьбе против мошенников.

Кроме того, случаи с аферистами случаются довольно часто. Недавно, например, в Днепре киберполиция закрыла магазин косметики, который украл у клиентов 300 тыс. грн.

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