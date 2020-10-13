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Факти / Україна / Суспільство

Оформлюють кредити та викрадають гроші з карток: як не стати жертвою шахраїв

Комп’ютери, десятки телефонів, сім-картки та банківські кредитки – це все, що може знадобитись для організації шахрайських схем, які проходять у кілька етапів:

Етап №1 Вибір жертви. Частіше за все, ними ставали клієнти організацій, які надають кредити дистанційно. Адже там позичальники завантажують копії паспорту, код та  дані банківської картки.

Етап №2 Викрадення номеру мобільного телефону. Шахраї телефонують до жертви, виманюють всю необхідну інформацію та підключаються до сім-карти дистанційно.

Етап №3 Оформлення кредиту. Отримавши всю необхідну інформацію, аферистам нічого не заважає на ім’я людини та на підставні банківські карти отримати позику.

Проте шахраї можуть не лише набрати кредитів, але і вкрасти гроші прямо з банківської картки, якою ви користуєтесь.

Також зараз особливо популярною серед злочинців стала схема використання онлайн-магазинів, де безліч  приватних оголошень, та не завжди правдивих. Вас просять перейти на підозріле посилання, на якому вже є вірусна програма. Вона дозволить аферистам отримати доступ до ваших даних та вкрасти гроші.

Читайте: Як аферисти відбирають квартири – нова схема

Тому, щоб не потрапити на гачок шахраїв користуйтесь такими правилами:

– Не натискайте на підозріле повідомлення;

– Не давайте всі ваші особисті дані незрозумілим людям по телефону;

– Розраховуйтесь у мережі тільки окремою банківською картою;

– За можливості, краще ще мати і окремий фінансовий номер телефону, до якого і будете прив’язувати всі операції.

Але найголовніше пам’ятайте, що критичне мислення, найкращий помічник у боротьбі проти шахраїв.

Окрім того, випадки з аферистами трапляються доволі часто. Нещодавно, наприклад, у Дніпрі кіберполіція закрила магазин косметики, який вкрав у клієнтів 300 тис. грн.

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