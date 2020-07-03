Как аферисты отбирают квартиры — новая схема

В зоне риска — жители квартир, которые зарегистрированы на нескольких владельцев. Мошенники покупают часть и заселяют своего агента, а тот за деньги делает жизнь других владельцев невыносимой.

Жертвой аферистов стала владелица трехкомнатной квартиры на столичном Печерске. Киевлянка боится возвращаться домой, поскольку новый сосед уже разбил туалет и ванную, вырвал дверь, а на кухне — грязь, испорченные продукты, вонь и тараканы.

28-летний мужчина спит на балконе, а в туалет ходит в коридоре.

В таких условиях женщина живет уже четыре месяца. Ад начался, когда родная сестра внезапно продала свою комнату в квартире, которая досталась им от родителей-художников.

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Она рассказала, что сосед сразу предложил купить ее долю за смешные деньги — 50 тыс. грн, хотя у самого нет никаких прав на эту часть.

Когда женщина отказалась — ее начали выживать из дома. За это ее сосед получает зарплату.

Правозащитник Анатолий Остапенко говорит, что это хорошо отработанная мошенническая схема.

— Работают группы специфического направления. Покупают части, и тогда уже на выкупленную долю заселяют таких как Тарас, которые создают невероятные условия, разбивают всю квартиру, ломают коммуникации, стояки. Тараканы, котики — все идет в ход. Создается прессинг, — подчеркнул он.

Остапенко удалось выяснить, что подсадной житель сам когда-то был успешным риэлтором, но из-за наркотиков жизнь дала трещину. Более того, у него отобрал квартиру тот, кто сейчас его нанял.

Новый владелец комнаты от встречи отказывается и придумывает невероятные истории о квартиранте.

А женщина уже написала несколько заявлений в полицию и прокуратуру и планирует через суд отменить договор купли-продажи. Говорит, что сестра даже не предложила ей выкупить свою долю, как положено по закону.

Как мошенники воруют деньги с карточек

Существует три распространенные схемы мошенничества с банковскими карточками, когда аферисты опустошают ваши счета: