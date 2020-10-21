Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

21 октября в Киеве зафиксировали 559 новых случая заражения Covid-19.

Всего в столице 31 869 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

За время пандемии вирус унес жизни 627 человек, за сутки — 23 киевлянина. Всего коронавирус преодолели 11 115 жителей Киева, за сутки — 199.

Заболели:

294 женщины в возрасте от 18 до 87 лет;

221 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет;

20 девочек от 1 до 17 лет;

24 мальчика от 2 до 17 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 63 пациента.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе — 139, в Днепровском — 78 и Печерском районе — 66.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: