Слуги народа провели масштабный флешмоб на Борщаговке

Вчера, 22 октября, состоялся масштабный флешмоб в Святошинском районе. Местные жители вышли с требованием провести реконструкцию площади возле рынка Колибрис, демонтировать МАФы и сделать там фонтан.

Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации Слуга народа в городе Киеве.

— Фонтану возле рынка Колибрис — быть! Наливайкам и другим антисанитарным МАФам мы говорим — нет. Именно поэтому в этот четверг мы собрались на флешмоб! Прямо на этой площади для того, чтобы голос Борщаговки был услышан, — рассказывает организатор мероприятия Алексей Киселев, кандидат №1 в депутаты Киевсовета от партии Слуга народа на Борщаговке.

В мероприятии приняли участие более 150 жителей Борщаговки. Организаторы записали видеообращение с требованиями людей к городской власти и подали соответствующую местную инициативу в Киевсовет.

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— Это было маленькое историческое событие для нашего района, ведь более 150 человек собрались для записи своих требований в видеообращении ко власти. А еще – мы это очень эффектно сделали: с цветным дымом и съемкой с коптера, — отметил глава общественной организации Слуга народа в городе Киеве Руслан Гончаров.

Собирать подписи за местную инициативу будут у бывшего фонтана на территории рынка Колибрис и в штабе Зе! Команды Борщаговки, общественной приемной народного депутата Николая Тищенко по адресу: ул. Гната Юры, 14В.

— Если вы также поддерживаете качественные изменения в нашем районе, приходите и поддержите нашу инициативу. Сделаем Борщаговку комфортной и безопасной вместе, — подытожил Алексей Киселев.

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