Слуги народу провели масштабний флешмоб на Борщагівці

Вчора, 22 жовтня, відбувся масштабний флешмоб у Святошинському районі. Місцеві мешканці вийшли із вимогою провести реконструкцію площі біля ринку Колібріс, демонтувати МАФи та зробити там фонтан.

Про це повідомили у прес-службі громадської організації Слуга народу в місті Києві.

– Фонтану біля ринку Колібріс – бути! Наливайкам та іншим антисанітарним МАФам ми говоримо – ні. Саме тому цього четверга ми зібралися на флешмоб! Просто на цій площі для того, аби голос Борщагівки був почутий, – розповідає організатор заходу Олексій Кисельов, кандидат №1 у депутати Київради від партії Слуга народу на Борщагівці.

Участь у заході взяли понад 150 місцевих мешканців Борщагівки. Організатори записали відеозвернення із вимогами людей до міської влади та подали відповідну місцеву ініціативу до Київради.

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– Це була маленька історична подія для нашого району, адже понад 150 людей зібралися для запису своїх вимог у відеозверненні до влади. А ще й як ми це ефектно зробили: із кольоровим димом та зніманням з коптера, – відзначив голова громадської організації Слуга народу в місті Києві Руслан Гончаров.

Збирати підписи за місцеву ініціативу будуть біля колишнього фонтану на території ринку Колібріс та в штабі Зе!Команди Борщагівки, громадській приймальні народного депутата Миколи Тищенка за адресою: вул. Гната Юри, 14В.

– Якщо ви також підтримуєте якісні зміни у нашому районі, приходьте та підтримайте нашу ініціативу. Зробимо Борщагівку комфортною та безпечною разом, – підсумував Олексій Кисельов.

Нагадаємо, раніше ми писали, що для Слуг народу розробили новий етичний кодекс.