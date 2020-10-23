У Києві обговорили участь жіноцтва у розвитку цифрових технологій

У Києві відбулася зустріч школярок із провідними представниками української IT-індустрії. У дискусії, організованій UNICEF Україна, ООН Жінки та освітнім проектом STEM is FEM, дівчата обговорювали майбутнє цифрової індустрії та почули поради від досвідчених учасників ринку щодо того, як стати успішними в цій галузі.

Ідея зустрічі – побудова ефективного каналу обміну думками між спеціалістами, що вже реалізувалися, та майбутніми IT-фахівцями.

Ще одним важливим аспектом зустрічі стало питання гендерної рівності в IT та як його вирішують в різних компаніях. Подолання нерівності є одним із пріоритетних напрямів роботи UNICEF в Україні.

-Долаючи нерівність, ми зміцнюємо економіку та будуємо світ, де виграє кожен, незалежно від віку чи статі, – впевнена голова організації в Україні Лотта Сильвандер.

У зустрічі взяв участь інвестор та IT-бізнесмен Сергій Токарєв. Бізнесмен збудував декілька десятків IT-компаній у різних країнах. Також він є інвестором стартапу Reface, що розробив унікальну технологію заміни обличь на фото та відео.

Токарєв розповів, що заради досягнення успіху у своїх бізнесах намагається йти до гендерного балансу та порадив дівчатам не звертати уваги на шкідливі стереотипи щодо нібито нежіночих професій.

-Дуже важливо вірити в себе і не піддаватися жодним стереотипам, які тобі нав’язують інші люди. Мовляв, нічого в тебе не вийде. Якщо б я так мислив та усе це приймав – ніколи б нічого не досягнув, – поділився Сергій Токарєв.

Також Сергій додав, що насправді для роботодавця немає значення, кого прийняти на роботу: чоловіка чи жінку. Має значення спосіб мислення, підхід та креатив.

Менеджерка стартапів і венчурних фондів німецького сегменту компанії Google Ніна Левчук розповіла про особливості гендерного балансу в Європі.

Фахівчиня каже, що протягом семи років на її очах великі компанії активно створюють рівні права для усіх статей, проте досі ситуація залишається невтішною – на керівних посадах працюють лише 20%-30% жінок. Головна проблема, на думку Левчук – несформована культура жіночої самопрезентації.

-Більшість дівчат не обирають ті напрями, які можуть привести їх на провідні ролі. А ті, які обирають, будують вигадані бар’єри у своїй свідомості, так звані скляні стелі, в які упираються, – зазначила Левчук.

І зауважила, що нам треба ще більше працювати над тим, аби уміти себе позиціонувати, доносити свої думки та вимагати кращих умов праці.

У підсумку учасники зустрічі погодилися: гендерний баланс – це ефективність, адже різність поглядів та підходів у команді дає можливість всебічного бачення ситуації, що в свою чергу створює додаткову продуктивність. Саме тому майбутнє IT-сфери в Україні та світі тісно пов’язане з фемінізацією.

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