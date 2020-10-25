Местные выборы 2020: полиция открыла 77 уголовных дел

Национальная полиция Украина открыла 77 уголовных дел и составила 224 админпротокола по фактам нарушений на местных выборах во всех областях.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой отметил, что в полицию поступило 4 375 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

В течение дня в полицию поступило 12 ложных сообщений о заминировании избирательных участков.

Глава Нацполиции Игорь Клименко также сообщил, что правоохранители задержали в Киевской и Одесской областях ряд подозреваемых в организации преступных схем на выборах, в частности, “сеток” и “каруселей”.

Установлено, что один из подозреваемых обеспечил прибытие в село Гатное (Киевская область) группы из 24 жителей Луганской области для голосования.

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Кроме того, задержали командира курса в Университете Фискальной службы, который подкупал студентов двойной стипендией.

Также Яровой сообщил, что 19 избирательных участков были обесточены в Запорожской, Львовской, Винницкой, Одесской и Киевской областях.

Однако приостановлен был избирательный процесс только на трех участках во Львове. Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям возобновили электроснабжение участков с помощью электрогенераторов.

Местные выборы в Украине

Местные выборы в Украине 2020 прошли в воскресенье 25 октября. На них выбирали мэров, депутатов областных, городских и сельских советов.

Факты ICTV следили, как прошли местные выборы в Украине и вели онлайн-трансляцию.