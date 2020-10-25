Місцеві вибори 2020: поліція відкрила 77 кримінальних справ

Національна поліція Україна відкрила 77 кримінальних справ та склала 224 адмінпротоколи за фактами порушень на місцевих виборах у всіх областях.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий зазначив, що у поліцію надійшло 4 375 заяв і повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом.

Протягом дня у поліцію надійшло 12 неправдивих повідомлень про замінування виборчих дільниць.

Глава Нацполіції Ігор Клименко також повідомив, що правоохоронці затримали в Київській та Одеській областях ряд підозрюваних в організації злочинних схем на виборах, зокрема, “сіток” і “каруселей”.

Встановлено, що один з підозрюваних забезпечив прибуття у село Гатне (Київська область) групи з 24 жителів Луганської області для голосування.

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Крім того, затримано командира курсу в Університеті фіскальної служби, який підкуповував студентів подвійною стипендією.

Також Яровий повідомив, що 19 виборчих дільниць були знеструмлені в Запорізькій, Львівській, Вінницькій, Одеській та Київській областях.

Однак припинений був виборчий процес тільки на трьох дільницях у Львові. Співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій відновили електропостачання ділянок за допомогою електрогенераторів.

Місцеві вибори в Україні

Місцеві вибори в Україні 2020 пройшли у неділю 25 жовтня. На них обирали міських голів, депутатів обласних, міських та сільських рад.

Факти ICTV слідкували, як пройшли місцеві вибори в Україні та вели онлайн-трансляцію.