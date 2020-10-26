Пьяный глава комиссии и отсутствие кабинок: Геращенко о нарушениях на выборах

На местных выборах в Украине наиболее типичными были нарушения, которые связаны с финансированием агитационной кампании.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире Свободы слова на канале ICTVотметил, что полиция также фиксировала хулиганство, фотографирование и уничтожение бюллетеней.

— Наиболее типичное нарушение на выборах — это нежелание кандидатов в депутаты использовать для печати избирательных агитационных материалов именно средства с избирательного фонда.

Геращенко отметил, что только на одном участке был пьяным глава комиссии.

— Я думаю, что это показатель того, что с каждым годом выборы проходят все более цивилизованно. Но могу сказать, что были определенные проблемы с материально-технической базой, когда отдельные избирательные участки не смогли сделать кабинки для голосования.

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Чиновник добавил, что мечтает, чтобы через 10 лет на избирательных участках не было полицейских.

— У меня есть мечта: хочу, чтобы через 10 лет полиции не надо было стоять на каждом участке.

Местные выборы в Украине

Местные выборы в Украине 2020 прошли в воскресенье 25 октября. На них выбирали мэров, депутатов областных, городских и сельских советов.

Факты ICTV следили, как прошли местные выборы в Украине и вели онлайн-трансляцию.