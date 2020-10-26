На місцевих виборах в Україні найбільш типовими були порушення пов’язані з фінансуванням агітаційної кампанії.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі Свободи слова на каналі ICTV зазначив, що поліція також фіксувала хуліганство, фотографування та знищення бюлетенів.

– Найбільш типове порушення на виборах – це небажання кандидатів у депутати використовувати для друку виборчих агітаційних матеріалів саме кошти з виборчого фонду.

Геращенко зазначив, що тільки на одній дільниці був п’яний глава комісії.

– Я думаю, що це показник того, що з кожним роком вибори проходять все більш цивілізовано. Але можу сказати, що були певні проблеми з матеріально-технічною базою, коли окремі виборчі дільниці не спромоглися зробити кабінки для голосування.

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Чиновник додав, що має мрію, аби через 10 років на виборчих дільницях зовсім не було поліцейських.

– У мене є мрія: хочу, щоб через 10 років поліції не треба було стояти на кожній дільниці.

Місцеві вибори в Україні

Місцеві вибори в Україні 2020 пройшли у неділю 25 жовтня. На них обирали міських голів, депутатів обласних, міських та сільських рад.

Факти ICTV слідкували, як пройшли місцеві вибори в Україні та вели онлайн-трансляцію.