Начнем с сокращения депутатов: Корниенко о результатах опроса

Председатель партии Слуга народа Александр Корниенко отметил, что после всенародного опроса первым к рассмотрению возьмут вопрос о сокращении количества депутатов.

— Начнем с сокращения количества народных депутатов. Я думаю, что этот вопрос даже, возможно, на горизонте этой сессии Верховной Рады, которая продлится до февраля. Посмотрим, какая у нас будет ситуация с эпидемией, — сказал Корниенко.

Он отметил, что, учитывая распространение коронавируса, парламент в первую очередь будет уделять внимание важным вопросом вроде проекта госбюджета на 2021.

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Корниенко напомнил, что законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно сокращения количества нардепов до 300 уже получил заключение Конституционного суда, который признал его соответствующим закону.

Всенародный опрос Зеленского

По результатам президентского опроса уже обработано 74% анкет. Известно, что приняли участие в нем до 5 млн человек.

По предварительным данным, на вопрос поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах 82,97% ответили положительно.

Также высокие результаты получил вопрос об уменьшении количества народных депутатов до 300 человек, которое поддержали 89,60% опрошенных.