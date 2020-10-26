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Факти / Україна / Політика

Почнемо зі скорочення депутатів: Корнієнко про результати опитування

Голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко зазначив, що після всенародного опитування першим до розгляду візьмуть питання про скорочення кількості депутатів.

– Почнемо зі скорочення кількості народних депутатів. Я думаю, що це питання навіть, можливо, на горизонті цієї сесії Верховної Ради, яка триватиме до лютого. Подивимося, яка в нас буде ситуація з епідемією, — сказав Корнієнко.

Він зазначив, що з огляду на розповсюдження коронавірусу, парламент насамперед приділятиме увагу найважливішим питанням на кшталт проекту держбюджету на 2021 рік.

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Корнієнко нагадав, що законопроект про внесення змін до Конституції щодо скорочення кількості нардепів до 300 вже отримав висновок Конституційного суду, який визнав його відповідним до закону.

Всенародне опитування Зеленського

За результатами президентського опитування вже опрацьовано 74% анкет. Відомо, що взяли участь у ньому до 5 млн людей.

За попередніми даними, на запитання чи підтримуєте ви ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах 82,97% відповіли схвально.

Також високі результати отримало питання щодо зменшення кількості народних депутатів до 300 осіб, яке підтримали 89,60% опитаних.

Джерело: Укрінформ

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