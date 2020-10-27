Партия Слуга народа не проходит в ряд горсоветов по результатам местных выборов, а это свидетельствует о разочаровании украинцев в политической силе.

Об этом заявила нардеп от Европейской солидарности Виктория Сюмар в студии Свободы слова на телеканале ICTV.

— По нашим подсчетам, вы не проходите в городские советы Тернополя, Ивано-Франковска, Львова, что достаточно заметно и говорит о разочаровании избирателей, — заявила Сюмар.

Народная избранница, обращаясь к главе партии Слуга народа Александру Корниенко, призвала сделать правильные выводы, чтобы остановить движение страны не в ту сторону.

— Сделаете ли вы тот вывод, что выборы должны быть выборами, закон должен быть законом, Конституция должна быть Конституцией. И не стоит политику окончательно превращать в шоу, — отметила Сюмар.

После чего Сюмар и Корниенко вступили в полемику относительно президента Владимира Зеленского, его последнего выступления в Верховной Раде и опроса от главы страны.

Корниенко отметил, что за эти выборы удалось наблюдать много элементов шоу, однако его политическая сила не нарушала закон О выборах, в частности в части финансирования.

Он добавил, что опрос президента — это не политтехнологический ход.

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Также в студии поднимался вопрос о поляризации страны по результатам выборов.

— Вы хотите сказать, что есть справа те, кто раскалывают страну, а есть кто-то с другой стороны, кто раскалывает страну. А есть мы одни, которые сшиваем ее под лозунгом Какая разница, — заявила Виктория Сюмар.

Она добавила, что ЕС в Харькове, в Одесском облсовете и горсовете обходит Слугу народа.

— Это вы рассказывали, что мы живем в электоральном гетто Галичины, мы являемся региональной политсилой. Это все ваши слова. И вы хотите поляризовать людей, вместо того, чтобы говорить о том, почему ЕС получила этот результат. Потому что украинцам нужна национальная идея, в частности европейская интеграция. Давайте это делать вместе, — заявила Сюмар.

Результаты опроса от президента Украины

Председатель партии Слуга народа Александр Корниенко отметил, что после всенародного опроса первым к рассмотрению возьмут вопрос о сокращении количества депутатов.

Корниенко напомнил, что законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно сокращения количества нардепов до 300 уже получил заключение Конституционного суда, который признал его соответствующим закону.