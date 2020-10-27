Партія Слуга народу не проходить до низки міськрад за результатами місцевих виборів, а це свідчить про розчарування українців у політичній силі.

Про це заявила нардеп від Європейської солідарності Вікторія Сюмар у студії Свободи слова на телеканалі ICTV.

– За нашими підрахунками, ви не проходите в міські ради Тернополя, Івано-Франківська, Львова, що є достатньо прикметним і говорить про розчарування виборців, – заявила Сюмар.

Народна обраниця, звертаючись до очільника партії Слуга народу Олександра Корнієнка, закликала зробити правильні висновки, аби зупинити рух країни не туди.

– Чи зробите ви той висновок, що вибори мають бути виборами, закон має бути законом, Конституція має бути Конституцією. І не варто політику остаточно перетворювати в шоу, – наголосила Сюмар.

Після чого Сюмар і Корнієнко вступили у полеміку щодо президента Володимира Зеленського, його останнього виступу у Верховній Раді та опитування від очільника країни.

Корнієнко наголосив, що за ці вибори вдалося спостерігати чимало елементів шоу, однак його політична сила не порушувала закону Про вибори, зокрема у частині фінансування.

Він додав, що опитування президента – це не політтехнологічний хід.

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Також у студії порушили питання щодо поляризації країни за результатами виборів.

– Ви хочете сказати, що є праворуч ті, хто розколюють країну, а є хтось з іншого боку, хто розколює країну. А є ми одні, які зшиваємо її під гаслом Какая разница, – заявила Вікторія Сюмар.

Вона додала, що ЄС у Харкові, в Одеській облраді та міськраді обходить Слугу народу.

– Це ви розповідали, що ми живемо в електоральному гетто Галичини, що ми є регіональною політсилою. Це все ваші слова. І ви хочете поляризувати людей, замість того, аби говорити про те, чому ЄС отримала цей результат. Тому що в українців має бути національна ідея, зокрема європейська інтеграція. Давайте це робити разом, – заявила Сюмар.

Результати опитування від президента України

Голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко зазначив, що після всенародного опитування першим до розгляду візьмуть питання про скорочення кількості депутатів.

Корнієнко нагадав, що законопроект про внесення змін до Конституції щодо скорочення кількості нардепів до 300 вже отримав висновок Конституційного суду, який визнав його відповідним до закону.