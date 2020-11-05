PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Бычков стал новым руководителем ГП Антонов

В государственном предприятии Антонов, которое входит в государственный концерн Укроборонпром, сменился руководитель. Исполняющим обязанности назначили Сергея Бычкова.

С сентября 2020 он работал на должности вице-президента компании. Бывший руководитель Александр Лось уволился по собственному желанию.

Администрация ГП Антонов не исключает, что он будет продолжать работать, однако на должности заместителя генерального директора по проектированию.

Читайте: Без російських деталей. Як підприємству Антонов вдалося успішне імпортозаміщення

Лось на посту главы ГП Антонов

Государственный концерн Укроборонпром назначил руководителем государственного предприятия Антонов Александра Лося в июле 2020 года.

Он работал в компании 18 лет. За этот период Лось занимал должности инженера, главного конструктора и вице-президента.

Источник: Укроборонпром

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка