Бычков стал новым руководителем ГП Антонов

В государственном предприятии Антонов, которое входит в государственный концерн Укроборонпром, сменился руководитель. Исполняющим обязанности назначили Сергея Бычкова.

С сентября 2020 он работал на должности вице-президента компании. Бывший руководитель Александр Лось уволился по собственному желанию.

Администрация ГП Антонов не исключает, что он будет продолжать работать, однако на должности заместителя генерального директора по проектированию.

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Лось на посту главы ГП Антонов

Государственный концерн Укроборонпром назначил руководителем государственного предприятия Антонов Александра Лося в июле 2020 года.

Он работал в компании 18 лет. За этот период Лось занимал должности инженера, главного конструктора и вице-президента.