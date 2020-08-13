Без російських деталей. Як підприємству Антонов вдалося успішне імпортозаміщення

На підприємстві Антонов прискорили темпи по будівництву літака на замовлення нацполіції Перу. Судно Ан-178 нині повністю імпортозаміщене, тобто у ньому замінили всі деталі російського виробництва.

Саме через залежність від російських комплектуючих на заводі практично зупинився серійний випуск літаків. Нині Ан-178 успішно складають з деталей американського та європейського виробництва, і це обходиться антонівцям навіть дешевше, ніж до 2014 року.

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Вже місяць як Антонов очолює новий керівник – Олександр Лось. Спочатку зміну керівництва антонівці зустріли протестами, нині ж ситуація на підприємстві стабілізувалася

Зараз у цехах Антонова працюють одразу над двома Ан-178. Один – експериментальний залишиться в Україні, другий – від дадуть у Перу. У липні антонівці суттєво прискорили темпи будівництва, бо зашкодив карантин. Аби надолужити – працюють у кілька змін.

Нині вже модернізованим літаками зацікавилися у Туреччині і у кількох країнах, які антонівці поки не озвучують. Торік МВС України підписало з Антоновим меморандум на поставку 13 таких літаків, а вітчизняне Міноборони зацікавлене в 15 суднах.

Boeing знову збирає 737 Max

Літаки Boeing 737 MAX знову стали на конвеєр через п’ять місяців після паузи у виробництві, пов’язаної з двома катастрофами лайнерів у 2018 і 2019 роках.

Складання літаків відновлено на авіазаводі в Рентоні у США. Для підвищення безпеки робітників і якості продукції Boeing вирішив знизити темпи випуску моделі 737 MAX. У планах компанії в подальшому нарощувати виробництво.

На відновлення виробництва Boeing 737 MAX відреагували на американському фондовому ринку – акції компанії зросли більш ніж на 4%.

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