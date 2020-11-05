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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Бичков став новим керівником ДП Антонов

У державному підприємстві Антонов, що входить до державного концерну Укроборонпром, змінився керівник. Виконувачем обов’язки призначили Сергія Бичкова.

З вересня 2020 року він працював на посаді віце-президента компанії. Колишній керівник Олександр Лось звільнився за власним бажанням.

Адміністрація ДП Антонов не відкидає, що він продовжуватиме працювати, проте на посаді заступника генерального директора з проектування.

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Лось на посаді очільника ДП Антонов

Державний концерн Укроборонпром призначив керівником державного підприємства Антонов Олександра Лося у липні 2020 року.

Він працював у компанії 18 років. За цей період Лось займав посади інженера, головного конструктора та віце-президента.

Джерело: Укроборонпром

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