Избранный в третий раз мэром Харькова Геннадий Кернес сейчас находится на лечение в немецкой клинике Шарите, однако он вернется в город до даты проведения первой сессии нового горсовета.

Мероприятие должно пройти до 20 декабря 2020 года, новоизбранный градоначальник будет обязательно на ней присутствовать.

— До 20 декабря Геннадий Кернес будет в Харькове. Он проведет сессию. Других сценариев мы не рассматриваем, и их быть не может, — отметил первый заместитель Кернеса Игорь Терехов во время брифинга 5 ноября.

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По словам Терехова, из-за того, что Кернес переболел коронавирусом, у него проблемы с легкими. Однако он идет на поправку.

Выборы мера Харькова

На местных выборах 2020, которые прошли в Украине 25 октября, в Харькове победу одержал Геннадий Кернес.

Его поддержало более 60% избирателей.

Подробнее о результатах выборов мэра Харькова читайте на Фактах ICTV.