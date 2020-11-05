Обраний втретє на посаду мера Харкова Геннадій Кернес нині перебуває на лікуванні у німецькій клініці Шаріте, проте він повернеться до міста до дати проведення першої сесії нової міськради.

Захід має пройти до 20 грудня 2020 року, новообраний очільник обов’язково відвідає його.

– До 20 грудня Геннадій Кернес буде у Харкові. Він проведе сесію. Інших сценаріїв ми не розглядаємо, і їх бути не може, – зазначив перший заступник Кернеса Ігор Терехов під час брифінгу 5 листопада.

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За словами Терехова, через те, що Кернес перехворів на коронавірус, у нього проблеми з легенями. Однак його стан поліпшується.

Вибори мера Харкова

На місцевих виборах 2020 року, які пройшли в Україні 25 жовтня, у Харкові перемогу здобув Геннадій Кернес.

Його підтримало понад 60% виборців.

Детальніше про результати виборів мера Харкова читайте на Фактах ICTV.