В Харькове не будет второго тура выборов мэра города — Геннадий Кернес третий раз одержал победу.

По результатам обработки 100% протоколов Харьковская городская ТИК сообщила, что из 14 кандидатов действующий мэр Харькова получил поддержку 60,34% избирателей — это 195 044 голоса.

У его ближайшего соперника — Александра Фельдмана от ОПЗЖ — 14,32%, или 46 278 голосов.

На третьем месте — кандидат от Слуги народа Алексей Кучер. У него 7,24% (23 401 голос).

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Официально результаты объявят 4 ноября.

Выборы мэра Харькова — параллельный подсчет

По результатам параллельного подсчета голосов, который проводил Блок Кернеса — Успешный Харьков, Геннадий Кернес также одержал победу на выборах мэра города.

У него было 60,1% голосов, у Александра Фельдмана (ОПЗЖ) — 14,44%, у Алексея Кучера (Слуга народа) — 7,2%.

Источник: Суспільне