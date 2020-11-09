До поліції Харківської області із заявою про зникнення мера обласного центру Геннадія Кернеса звернувся керівник однієї з громадських організацій.

За його словами, з ним відсутній зв’язок, а його місцезнаходження невідоме.

Тому 9 листопада за поданою заявою у Шевченківському райвідділі поліції Харкова відкрито справу за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне вбивство з приміткою “безвісти зниклий”.

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Правоохоронці перевіряють інформацію та встановлюють всі обставини.

Вибори мера Харкова

На місцевих виборах 2020 у Харкові переміг чинний мер міста Геннадій Кернес.

Самого Кернеса давно не бачили в Харкові, тому що він знаходиться на лікування в німецькій клініці Шаріте.

Наприкінці минулого тижня його перший заступник Ігор Терехов повідомив, що Кернес обов’язково повернеться до Харкова до дати проведення першої сесії нової міськради, тобто до 20 грудня.