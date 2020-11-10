Розірвати ланцюг зараження коронавірусом може жорсткий карантин в Україні, який триватиме два тижні.

Таку думку в ефірі одного з телеканалів висловила заступниця голови фракції Слуга народу Євгенія Кравчук. На її думку, це може бути альтернативою карантину вихідного дня.

– Можливо, є сенс зробити на два тижні повний локдаун з компенсацією втрат підприємцям, ніж розтягувати на невідомо який період половинчастий режим, який ставить підприємців у нерівні умови. Адже великі супермаркети працюватимуть і з такою кількістю відвідувачів буде більший шанс заразитися.

Читайте: Ланцюг Covid-19 розривається: Степанов пояснив логіку карантину вихідного дня

Крім того, Євгенія Кравчук зазначила, що у разі запровадження карантину вихідного дня в Україні постраждають культурна сфера і заклади харчування, які значну частину прибутку отримують у суботу і неділю.

Карантин вихідного дня

Карантин вихідного дня в Україні можуть запровадити вже у цю суботу, 14 листопада.

Очікується, що з 00.00 суботи до 00.00 понеділка в країні працюватимуть винятково продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки.

Ресторанам і кафе планують дозволити працюватимуть винятково на виніс.