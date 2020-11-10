Где можно сдать тест на коронавирус в Киеве — вопрос, который можно услышать как в общественном транспорте, так и прочесть в запросах сети интернет.

Сейчас есть три вида тестирования — ПЦР-тест, ИФА-тест и экспресс-тест. ПЦР — это лучший способ диагностировать коронавирус. Другие два теста могут показать, есть ли антитела к Covid-19 у человека.

ПЦР-тест по направлению

Бесплатно сдать в Киеве ПЦР-анализ можно только по направлению терапевта или семейного врача. При подозрении на коронавирус он направляет человека в поликлинику или специализированную больницу.

Бесплатным тест будет для:

человека, у которого есть подозрение и присутствует симптоматика Covid-19;

человек контактировал с инфицированным и этому есть подтверждение;

для онкобольных, которым нужна срочная операция.

После направления в медучреждении берется мазок из горла. Его отправляют в Лабораторный центр Киева Минздрава Украины. Результат будет известен через несколько дней.

Как сдать ПЦР-тест в частной клинике

Тестирование проводят все крупные частные клиники Киева. В то же время цены там бывают в два раза выше, чем в государственной лаборатории.

Например, в клинике Интосана за ПЦР-тестирование нужно выложить 1,2 тыс. грн. Результаты будут известны через четыре дня.

Также есть возможность сделать анализ за день, но это будет стоить 2,5 тыс. грн. За дополнительную плату медсестра выедет за биоматериалом.

Стоимость ПЦР-теста в клинике Добробут начинается от 1 825 грн с забором материала. Но клиника обязательно просит провести консультацию с терапевтом или семейным врачом (прием стоит 640 грн). Есть возможность выезда к пациенту (стоимость диагностики обсуждается дополнительно).

1 480 грн стоит ПЦР-тест на коронавирус в клинике Діла. Его результат станет известен в 30 часов.

В сети лабораторий Синево ПЦР-тест стоит 990 грн. Результат обещают предоставить за один-два дня.

Сдать ПЦР-тест на коронавирус дешевле в медцентре ДНК-лаборатория. Там цена начинается от 700 грн. Исследование длится один рабочий день. Если сдать материал утром, результат будет до вечера.

В клинике Adonis стоимость ПЦР-теста — 1 580 грн анализ + 490 грн консультация врача. С выездом врача на дом — 1 620 грн (анализ) + 600 грн консультация. Результат в течение суток, если отрицательный тест, если положительный — то анализ отправляется на референтную проверку и окончательный результат до трех суток.

Ilaya Family — экспресс-тест — 600 грн. При положительном результате — бесплатно ПЦР-тест.

Оксфорд Медикал делает ПЦР-тесты только после консультации врача за 490 грн. Стоимость самого анализа — 2 650 грн. Результат будет готов через два дня.

ПЦР-тестирование

В Украине возобновили более 50 лабораторий для ПЦР-тестирования на коронавирус. Их обеспечили автоматическими станциями для экстракции рибонуклеиновой кислоты. Сейчас таких в стране 56, в ближайшее время их количество возрастет до 68.

По информации премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, за время пандемии лаборатории профинансировали на 1 млрд грн.