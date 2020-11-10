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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Уряд підтримає бізнес під час дії карантину вихідного дня – Шмигаль

Кабмін готовий підтримувати підприємців під час дії посиленого карантину вихідного дня. За словами прем’єра Дениса Шмигаля, уряд відновить і розширить деякі програми підтримки.

Зокрема, повернуть компенсацію частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм виробництва. Це програма з часткового безробіття, завдяки якій навесні-влітку вдалося зберегти понад 450 тис. робочих місць.

Також планують повернути виплати на дітей для родин підприємців, які діяли навесні цього року.

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Крім того, Кабмін разом із Торгово-промисловою палатою опрацьовує механізм реалізації форс-мажорних обставин у зв’язку з карантином вихідного дня.

За словами Дениса Шмигаля, 11 листопада уряд розгляне зміни до постанови №641, які передбачають посилений карантин вихідного дня. Повний перелік обмежень на засіданні представить міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Напередодні прем’єр пояснив необхідність посилення карантину. За його словами, якщо зараз в Україні не запровадити додаткові карантинні заходи, то в січні 2021 року можна дійти до переповнення лікарень хворими, як це зараз відбувається в Італії.

Тому виходом із ситуації може стати запровадження жорсткого карантину у вихідні дні.

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