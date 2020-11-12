Второй день в Украине продолжаются протесты предпринимателей из-за карантина выходного дня.

12 ноября на Ровенской и Одесской участники протестов перекрывали автодороги международного значения. Днем ранее, 11 ноября, под Кабинетом министров представители ресторанного бизнеса блокировали улицы.

Как рестораторы отреагировали на введение такого карантина смотрите в нашем материале.

Часть рестораторов начали шутить о сети Эпицентр, которая уже заявила, что будет работать на выходных.

Ищу подработку кассиром или охранником в Эпицентр на субботу-воскресенье Опубліковано Alexey Krakovsky Четвер, 12 листопада 2020 р.

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Владелец сети ресторанов Mafia Дмитрий Федотенков призвал не выполнять карантин выходного дня как преступный приказ.

Семь месяц назад, в начале первого локдауна, я написал пост, в котором изложил понятную математическую модель, как… Опубліковано Dima Fedotenkov Середа, 11 листопада 2020 р.