Второй день в Украине продолжаются протесты предпринимателей из-за карантина выходного дня.
12 ноября на Ровенской и Одесской участники протестов перекрывали автодороги международного значения. Днем ранее, 11 ноября, под Кабинетом министров представители ресторанного бизнеса блокировали улицы.
Как рестораторы отреагировали на введение такого карантина смотрите в нашем материале.
Часть рестораторов начали шутить о сети Эпицентр, которая уже заявила, что будет работать на выходных.
Опубліковано Eugene Kibets Середа, 11 листопада 2020 р.
Ищу подработку кассиром или охранником в Эпицентр на субботу-воскресенье
Опубліковано Alexey Krakovsky Четвер, 12 листопада 2020 р.
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Владелец сети ресторанов Mafia Дмитрий Федотенков призвал не выполнять карантин выходного дня как преступный приказ.
Семь месяц назад, в начале первого локдауна, я написал пост, в котором изложил понятную математическую модель, как…
Опубліковано Dima Fedotenkov Середа, 11 листопада 2020 р.
Поиграться.
Так дословно обозначили свою цель министр здравоохранения и главный санитарный врач с инициативной группой…
Опубліковано Igor Sukhomlyn Середа, 11 листопада 2020 р.
Владелец сети кинотеатров Планета Кино Дмитрий Деркач уже заявил, что им придется освободить более 500 работников.
Ну что ж карантин выходного дня ввели, никаких компенсаций, налоговых каникул, беспроцентных займов, помощи сотрудникам…
Опубліковано Дмитром Деркачем Середа, 11 листопада 2020 р.
Рестораторы называют сейчас свои заведения самыми защищенными.
— Будем расценивать это, как акт уважения и веры в наши силы со стороны власти, — заявил владелец ресторана Михаил Кацурин.
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Привет локдаун выходного дня. Занимательная математика. Из-за смутных настроений трафик в ресторанах уже упал на 30%. Отнимем кассы выходных — суммарно минус 50-60% оборота. В деньгах для каждого моего отдельного проекта это сотни тысяч убытков. Как и весной, я никого не буду увольнять, но платить стану гораздо меньше. Мои арендодатели, святые люди, снизят ставки, а гости будут поддерживать, заказывая доставку. Мы с командой дружно возьмемся за руки и пройдем всю эту историю красиво и, как обычно, не рассчитывая ни на какую поддержку. Ума не приложу зачем закрывать нас, «самых социально защищенных и стойких к турбулентности» предпринимателей; одетых в маски, заставленных санитайзерами, расставивших столы при курсирующих маршрутках и метро. Будем расценивать это, как акт уважения и веры в наши силы со стороны властей. Всем нашим и не нашим желаю протянуть как можно дольше и снова открыться окрепшими!
Карантин выходного дня
11 ноября Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня с 14 ноября в течение минимум трех недель. Запрещено работать ТРЦ, развлекательным заведениям, принимать посетителей, ресторанам и кафе и салонам красоты.
На выходные клиентов будут обслуживать только автозаправка, аптеки и продуктовые магазины. Питания смогут работать на вынос.