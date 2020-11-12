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Факты / Украина / Общество
Андрій Жигайло |

Спецоперация по убийству малого бизнеса: рестораторы о карантине выходного дня

Второй день в Украине продолжаются протесты предпринимателей из-за карантина выходного дня.

12 ноября на Ровенской и Одесской участники протестов перекрывали автодороги международного значения. Днем ранее, 11 ноября, под Кабинетом министров представители ресторанного бизнеса блокировали улицы.

Как рестораторы отреагировали на введение такого карантина смотрите в нашем материале.

Часть рестораторов начали шутить о сети Эпицентр, которая уже заявила, что будет работать на выходных.

Опубліковано Eugene Kibets Середа, 11 листопада 2020 р.

Ищу подработку кассиром или охранником в Эпицентр на субботу-воскресенье

Опубліковано Alexey Krakovsky Четвер, 12 листопада 2020 р.

Читайте: Одесса отказалась вводить карантин выходного дня

Владелец сети ресторанов Mafia Дмитрий Федотенков призвал не выполнять карантин выходного дня как преступный приказ.

Семь месяц назад, в начале первого локдауна, я написал пост, в котором изложил понятную математическую модель, как…

Опубліковано Dima Fedotenkov Середа, 11 листопада 2020 р.

Поиграться.
Так дословно обозначили свою цель министр здравоохранения и главный санитарный врач с инициативной группой…

Опубліковано Igor Sukhomlyn Середа, 11 листопада 2020 р.

 

Владелец сети кинотеатров Планета Кино Дмитрий Деркач уже заявил, что им придется освободить более 500 работников.

Ну что ж карантин выходного дня ввели, никаких компенсаций, налоговых каникул, беспроцентных займов, помощи сотрудникам…

Опубліковано Дмитром Деркачем Середа, 11 листопада 2020 р.

Рестораторы называют сейчас свои заведения самыми защищенными.

— Будем расценивать это, как акт уважения и веры в наши силы со стороны власти, — заявил владелец ресторана Михаил Кацурин.

 

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Привет локдаун выходного дня. Занимательная математика. Из-за смутных настроений трафик в ресторанах уже упал на 30%. Отнимем кассы выходных — суммарно минус 50-60% оборота. В деньгах для каждого моего отдельного проекта это сотни тысяч убытков. Как и весной, я никого не буду увольнять, но платить стану гораздо меньше. Мои арендодатели, святые люди, снизят ставки, а гости будут поддерживать, заказывая доставку. Мы с командой дружно возьмемся за руки и пройдем всю эту историю красиво и, как обычно, не рассчитывая ни на какую поддержку. Ума не приложу зачем закрывать нас, «самых социально защищенных и стойких к турбулентности» предпринимателей; одетых в маски, заставленных санитайзерами, расставивших столы при курсирующих маршрутках и метро. Будем расценивать это, как акт уважения и веры в наши силы со стороны властей. Всем нашим и не нашим желаю протянуть как можно дольше и снова открыться окрепшими!

Допис, поширений Misha Katsurin (@misha_katsurin)

Карантин выходного дня

11 ноября Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня с 14 ноября в течение минимум трех недель. Запрещено работать ТРЦ, развлекательным заведениям, принимать посетителей, ресторанам и кафе и салонам красоты.

На выходные клиентов будут обслуживать только автозаправка, аптеки и продуктовые магазины. Питания смогут работать на вынос.

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