Другий день в Україні тривають протести підприємців через карантин вихідного дня.

12 листопада на Рівненщині та Одещині учасники протестів перекривали автодороги міжнародного значення. Днем раніше, 11 листопада, під Кабінетом міністрів представники ресторанного бізнесу блокували вулиці.

Як ресторатори відреагували на введення такого карантину дивіться у нашому матеріалі.

Эйнштейн говорил: «Есть две бесконечные вещи — Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчёт вселенной я не… Опубліковано Savva Libkin Вівторок, 10 листопада 2020 р.

Читайте: Одеса відмовилась вводити карантин вихідного дня

Власник мережі ресторанів Mafia Дмитро Федотенков закликав не виконувати карантин вихідного дня як злочинний наказ.

Семь месяц назад, в начале первого локдауна, я написал пост, в котором изложил понятную математическую модель, как… Опубліковано Dima Fedotenkov Середа, 11 листопада 2020 р.

Ще частина рестораторів почали жартувати про мережу Епіцентр, яка уже заявила, що працюватиме на вихідних.

Ищу подработку кассиром или охранником в Эпицентр на субботу-воскресенье Опубліковано Alexey Krakovsky Четвер, 12 листопада 2020 р.