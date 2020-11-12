Другий день в Україні тривають протести підприємців через карантин вихідного дня.
12 листопада на Рівненщині та Одещині учасники протестів перекривали автодороги міжнародного значення. Днем раніше, 11 листопада, під Кабінетом міністрів представники ресторанного бізнесу блокували вулиці.
Як ресторатори відреагували на введення такого карантину дивіться у нашому матеріалі.
Эйнштейн говорил: «Есть две бесконечные вещи — Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчёт вселенной я не…
Опубліковано Savva Libkin Вівторок, 10 листопада 2020 р.
Читайте: Одеса відмовилась вводити карантин вихідного дня
Власник мережі ресторанів Mafia Дмитро Федотенков закликав не виконувати карантин вихідного дня як злочинний наказ.
Семь месяц назад, в начале первого локдауна, я написал пост, в котором изложил понятную математическую модель, как…
Опубліковано Dima Fedotenkov Середа, 11 листопада 2020 р.
Ще частина рестораторів почали жартувати про мережу Епіцентр, яка уже заявила, що працюватиме на вихідних.
Опубліковано Eugene Kibets Середа, 11 листопада 2020 р.
Ищу подработку кассиром или охранником в Эпицентр на субботу-воскресенье
Опубліковано Alexey Krakovsky Четвер, 12 листопада 2020 р.
Поиграться.
Так дословно обозначили свою цель министр здравоохранения и главный санитарный врач с инициативной группой…
Опубліковано Igor Sukhomlyn Середа, 11 листопада 2020 р.
Власник мережі кінотеатрів Планета Кіно Дмитро Деркач уже заявив, що їм доведеться звільнити понад 500 працівників.
Ну что ж карантин выходного дня ввели, никаких компенсаций, налоговых каникул, беспроцентных займов, помощи сотрудникам…
Опубліковано Дмитром Деркачем Середа, 11 листопада 2020 р.
Ресторатори називають нині свої заклади самими захищеними.
– Будемо розцінювати це, як акт поваги і віри в наші сили з боку влади, – заявив власник ресторану Михайло Кацурін.
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Привет локдаун выходного дня. Занимательная математика. Из-за смутных настроений трафик в ресторанах уже упал на 30%. Отнимем кассы выходных – суммарно минус 50-60% оборота. В деньгах для каждого моего отдельного проекта это сотни тысяч убытков. Как и весной, я никого не буду увольнять, но платить стану гораздо меньше. Мои арендодатели, святые люди, снизят ставки, а гости будут поддерживать, заказывая доставку. Мы с командой дружно возьмемся за руки и пройдем всю эту историю красиво и, как обычно, не рассчитывая ни на какую поддержку. Ума не приложу зачем закрывать нас, «самых социально защищенных и стойких к турбулентности» предпринимателей; одетых в маски, заставленных санитайзерами, расставивших столы при курсирующих маршрутках и метро. Будем расценивать это, как акт уважения и веры в наши силы со стороны властей. Всем нашим и не нашим желаю протянуть как можно дольше и снова открыться окрепшими!
Карантин вихідного дня
11 листопада Кабмін ухвалив рішення щодо запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада впродовж мінімум трьох тижнів. Заборонено працювати ТРЦ, розважальним закладам, приймати відвідувачів, ресторанам та кафе та салонам краси.
На вихідні клієнтів обслуговуватимуть лише автозаправка, аптеки та продуктові магазини. Заклади харчування зможуть працювати на виніс.