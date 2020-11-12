За кулисами Черной пятницы в Алло: чего стоит подготовка к празднику

Бешенные скидки, информационная шумиха — и всего три дня акции, за которой стоит несколько месяцев подготовки.

Черная пятница — день самых крупных скидок и нереального ажиотажа. Как правило, средний чек в эти дни увеличивается на 25%, а спрос вырастает вдвое и более.

Нам, как конечным потребителям, виден только результат: скидочные цены на сайте. А для такого крупного маркетплейса как АЛЛО, подготовка к этому простому дню занимает несколько месяцев и отнимает немалый ресурс.

— Чтобы подготовиться к Черной пятнице, мы оптимизируем работу абсолютно всех департаментов, подключаем дополнительный логистический ресурс, меняем график работы сотрудников, выделяем сервера. Покупательская активность увеличивается в два раза, это значит, что мы должны работать с двойной мощностью, чтобы предоставить привычный АЛЛО-сервис нашим клиентам, — комментирует СМО ГК АЛЛО Артур Матковский.

А если введут карантин выходного дня и посетители не смогут прийти в АЛЛО на выходные?

— Ключевой навык успешного бизнеса в наши дни — мгновенная адаптивность. При карантинных мерах на выходных мы готовы сместить время акции или стартовать раньше, чтобы у наших клиентов не было спешки и была возможность выбирать товары комфортно. Кроме того, на allo.ua доступны видеоконсультации, которые позволяют клиенту протестить товар в видеочате с нашим консультантом. И, конечно, как никогда будет актуален слоган Черная пятница в твоем смартфоне. Доля мобильного трафика в e-commerce уже превысила 80%, и АЛЛО не исключение. Мы закупили дополнительные сервера, так что готовы справиться с пиковой нагрузкой на сайт, — отмечает руководитель диджитал-департамента Владислав Мисиюк.

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Кроме адаптивного подхода АЛЛО удивили и нежной коммуникацией — креативная кампания под названием Чорна нiжнятниця не оставит равнодушным самого жестокого циника. Помимо яркого визуального решения, мила сама идея: ведь всем и вправду так не хватает позитива в этом году.

В категорию нежных цен попадут смартфоны, товары экосистемы Xiaomi, беспроводные наушники, фитнес-трекеры, бытовая техника и многое другое.

Для тех, кто еще не разнежился, последний чернопятничный тизер: кроме скидок АЛЛО готовит бонусные вкусности в виде АЛЛО-грошей для своих активных клиентов.

Секреты сдали, пошли выбирать подарки на allo.ua и ждать скидок. Чего и вам желаем!

АЛЛО — это компания для тех, кто хочет стать лучше, технологичнее, жить комфортно и современно.

Крупнейший ритейлер смартфонов и гаджетов, современной техники и товаров для дома и отдыха, от косметики и инструментов до одежды и мебели, который является маркетплейсом национального масштаба с доставкой заказов по почте, на дом и в магазины в 140 городах Украины. Allo.ua — тицяй, що хочеш!

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