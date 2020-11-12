За лаштунками Чорної п’ятниці в Алло: чого варта підготовка до свята

Скажені знижки, інформаційний галас – і всього три дні акції, за якою стоїть кілька місяців підготовки.

Чорна п’ятниця – день найбільших знижок і нереального ажіотажу. Як правило, середній чек у ці дні збільшується на 25%, а попит зростає вдвічі та більше.

Нам як кінцевим споживачам видно тільки результат: дисконтні ціни на сайті. А для такого великого маркетплейсу як АЛЛО, підготовка до цього простого дня займає кілька місяців та забирає чималий ресурс.

– Щоб підготуватися до Чорної п’ятниці, ми оптимізуємо роботу абсолютно всіх департаментів, підключаємо додатковий логістичний ресурс, міняємо графік роботи співробітників, виділяємо сервери. Купівельна активність збільшується удвічі, це означає, що ми повинні працювати з подвійною потужністю, щоб надати звичний АЛЛО-сервіс нашим клієнтам, – коментує СМО ГК АЛЛО Артур Матковський.

А якщо запровадять карантин вихідного дня, і відвідувачі не зможуть прийти в АЛЛО на вихідні?

– Ключова навичка успішного бізнесу в наші дні – миттєва адаптивність. Під час карантинних заходів на вихідних ми готові змістити час акції або стартувати раніше, щоб у наших клієнтів не було поспіху та була можливість вибирати товари комфортно. Крім того, на allo.ua доступні відеоконсультації, які дозволяють клієнту протестити товар у відеочаті з нашим консультантом. І, звичайно, як ніколи буде актуальним слоган Чорна п’ятниця в твоєму смартфоні. Частка мобільного трафіку в e-commerce вже перевищила 80%, і АЛЛО не виняток. Ми закупили додаткові сервери, так що готові впоратися з піковим навантаженням на сайт, – зазначає керівник діджитал-департаменту Владислав Місіюк.

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Крім адаптивного підходу АЛЛО здивували і ніжною комунікацією – креативна кампанія під назвою Чорна нiжнятниця не залишить байдужим найжорстокішого циніка. Крім яскравого візуального рішення, мила сама ідея: адже всім і справді бракує позитиву цього року.

У категорію ніжних цін потраплять смартфони, товари екосистеми Xiaomi, бездротові навушники, фітнес-трекери, побутова техніка та багато іншого.

Для тих, хто ще не розніжився, останній чорноп’ятничний тизер: крім знижок АЛЛО готує бонусну смакоту – АЛЛО-гроші для своїх активних клієнтів.

Секрети здали, пішли вибирати подарунки на allo.ua та чекати знижок. Чого і вам бажаємо!

АЛЛО – це компанія для тих, хто хоче стати кращими, більш технологічними, жити комфортно та сучасно.

Найбільший рітейлер смартфонів і гаджетів, сучасної техніки та товарів для дому і відпочинку, від косметики та інструментів до одягу та меблів, який є маркетплейсом національного масштабу з доставкою замовлень поштою, додому і в магазини в 140 містах України. Allo.ua – тицяй, що хочеш!

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