Для президента України Володимира Зеленського досягнення миру на Донбасі залишається метою номер один.

Про це заявив екс-керівник Офісу президента України Андрій Богдан в інтерв’ю російській журналістці Ксенії Собчак.

– Наскільки я бачу, Володимир Олександрович не відмовився від цієї мети. Для нього це мета номер один. Я точно знаю, що у нього в голові. Ми багато часу провели разом. Якщо він зможе забезпечити мир, повернення Донецької і Луганської областей, він буде себе вважати успішним президентом, – зазначив Андрій Богдан.

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Водночас він уточнює, що це зробити досить складно.

– Ми всі вважаємо, що війну треба закінчувати. І війна – це завжди поганий час. Але закінчити війну дуже складно, – додав він.

Також Андрій Богдан охарактеризував Зеленського загалом як главу держави.

– Володимир Олександрович – дуже гарна людина. Він добрий. Я точно знаю, що він хоче добра і країні, і народу, і пенсіонерам. Просто проблем так багато. Вони накопичувалися так довго, – розповів Андрій Богдан.

Однак він розкритикував Зеленського за зайву емоційність, яка, на його думку, заважає очільнику виконувати обов’язки.

– Ці емоції, які просто зашкалюють. Він перебуває у якійсь емоційній сфері ухвалення рішень, а не в логічній, моделювання ситуації наперед, – уточнив він.

Ситуація на Донбасі

Раніше Володимир Зеленський озвучив ідею про створення вільної економічної зони на Донбасі.

На його думку, це допоможе залучити гроші до регіону.

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Джерело: Ксенія Собчак