Зеленский сменил глав Харьковской и Одесской ОГА

27 ноября Алексей Кучер был освобожден от должности председателя Харьковской областной государственной администрации.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Еще одним указом Зеленский назначил нового главу ОГА. Им стала Айна Тимчук.

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Кроме того, президент подписал указ, которым освободил Вячеслава Овечкина от временного исполнения обязанностей председателя Одесской областной государственной администрации.

Теперь должность председателя Одесской ОГА будет занимать Сергей Гриневецкий.

Новый председатель Николаевской ОГА

Председателем Николаевской областной государственной администрации стал Виталий Ким.

Указ подписал президент Украины Владимир Зеленский подписал 25 ноября 2020.

Президент встретился с Виталием Кимом, вручил ему служебное удостоверение и пожелал вдохновения в должности главы Николаевской облгосадминистрации.