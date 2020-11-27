Зеленський змінив голів Харківської та Одеської ОДА

27 листопада Олексій Кучер був звільнений з посади голови Харківської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський.

Ще одним указом Зеленський призначив нового голову ОДА. Нею стала Айна Тимчук.

Читайте: Василь Хома очолив Сумську ОДА – указ Зеленського

Крім того, президент підписав указ, яким звільнив В’ячеслава Овечкіна від тимчасового виконання обов’язків голови Одеської обласної державної адміністрації.

Тепер посаду голови Одеської ОДА буде займати Сергій Гриневецький.

Новий голова Миколаївської ОДА

Головою Миколаївської обласної державної адміністрації став Віталій Кім.

Указ підписав президент України Володимир Зеленський підписав 25 листопада 2020 року.

Президент зустрівся з Віталієм Кімом, вручив йому службове посвідчення та побажав наснаги на посаді очільника Миколаївської облдержадміністрації.