Головой Николаевской ОГА стал Виталий Ким

Председателем Николаевской областной государственной администрации стал Виталий Ким.

Указ подписал президент Украины Владимир Зеленский подписал 25 ноября 2020.

Президент встретился с Виталием Кимом, вручил ему служебное удостоверение и пожелал вдохновения в должности главы Николаевской облгосадминистрации.

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Кто такой Виталий Ким

Виталий Ким родился в 1981 году в Николаеве. Випускник экономического факультета Украинского государственного морского технического университета имени адмирала Макарова.

Он много лет работал в бизнесе — возглавлял ряд частных предприятий.

Ким ранее был волонтером для партии Слуга народа на парламентских выборах, в этом году был начальником штаба Слуги народа на местных выборов на Николаевщине.

На выборах в горсовет шел под вторым номером сразу после Татьяны Домбровской — кандидата, которую глава партии Александр Корниенко назвал “рабочей бабой”.

В собственности Кима есть две квартиры в Одессе и два автомобиля — Toyota Matrix и Nissan Miсra. Согласно декларации за 2019 год, у него есть $9 тыс.

На посту главы Николаевской ОГА Виталий Ким планирует увеличивать рабочие места и развивать инфраструктуру.

Сенкевич выиграл выборы

Городская избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов мэра Николаева. Главой города остается действующий мэр Александр Сенкевич.

За его оппонента Владислава Чайку проголосовали 9806 избирателей. По Сенкевича — 16 49 избирателей.

22 ноября в Украине прошел второй тур местных выборов 2020.