Кабмін визначився з датами локдауну – ЗМІ

Локдаун в Україні діятиме з 23 грудня до 15 січня, повідомляють ЗМІ з посиланням на джерело в Кабінеті міністрів.

– Варіант на два тижні відхилили. Зупинилися на датах з 23 грудня до 15 січня. Подробиці будуть вже цієї середи, — заявив співрозмовник видання Сьогодні.

Раніше в ОП повідомляли, що влада України на нараді в понеділок, 30 листопада, визначиться щодо доцільності запровадження повного локдауну на новорічні свята.

Представники Кабінету міністрів, відповідальні за боротьбу з Covid-19, зокрема делегати від МОЗ, Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, МВС, а також Ради національної безпеки і оборони зберуться на нараду, щоб дати прогнози розвитку епідемічної ситуації та визначитися, чи потрібно вводити в Україні повний локдаун і коли.

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Крім того, введення повного локдауну в Україні точно не відбудеться з 30 листопада.

За словами міністра охорони здоров’я ситуація, пов’язана з боротьбою з коронавірусом, в країні досить напружена, як і протягом всіх восьми місяців епідемії, але водночас вона не є критичною.