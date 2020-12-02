Останні кадрові зміни серед голів обласних державних адміністрацій не пов’язані з місцевими виборами.

Таку думку висловив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

– Президент Володимир Зеленський неодноразово підкреслював, що основна вимога до голів держадміністрацій – показати результат роботи. Тому рішення про звільнення того чи іншого голови ОДА ухвалюється тільки після оцінки роботи його команди – що було зроблено або не було зроблено під час перебування на посаді, – сказав він.

За словами Тимошенка, під час оцінки звертається увага на розвиток соціальних проектів, поліпшення інфраструктури, інвестиційної привабливості та економічних показників регіонів.

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Також важливим є те, як регіон протидіє епідемії Covid-19 і співпрацює в цьому напрямі з місцевими органами.

– Є завдання побудувати ефективну роботу облдержадміністрацій для досягнення позитивних змін. Це робочий процес. Відбулася децентралізація, і велика відповідальність за реформи в країні перейшла до влади на місцях. Без конструктивної співпраці з регіонами неможливо досягти істотних змін на краще в країні, – каже Тимошенко.

Водночас представник Офісу президента не заперечує, що деякі рішення про голів ОДА були ще до початку виборів.

Своїх посад вже позбулися голови Івано-Франківської, Одеської, Сумської, Миколаївської, Хмельницької та Харківської областей.

Так, 27 листопада Олексій Кучер був звільнений з посади голови Харківської обласної державної адміністрації.

Ще одним указом Зеленський призначив нового голову ОДА. Нею стала Айна Тимчук.

Крім того, президент підписав указ, яким звільнив В’ячеслава Овечкіна від тимчасового виконання обов’язків голови Одеської обласної державної адміністрації.

Тепер посаду голови Одеської ОДА буде займати Сергій Гриневецький.