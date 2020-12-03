Давайте пойдем работать: Разумков отчитал депутатов за фотосессию в Раде

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сделал замечание народным депутатам, которые устроили фотосессию во время заседания.

Парламентарии фотографировались с министром инфраструктуры Владиславом Криклием. В частности был замечен Николай Тищенко, Юрий Корявченков, Александр Скичко и другие.

— Давайте оставим фотозону и начнем работать, господин министр так же. Владислав Артурович, до свидания!

После слов Разумкова другие депутаты в зале начали ему аплодировать.

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Рада утвердила список причин, по которым депутаты могут пропускать заседания

2 декабря Верховная Рада приняла законопроект №3642, который регулирует пропуск заседаний нардепами. В список уважительных причин для отсутствия входит: отпуск, командировка, поход к врачу.

Остальные причины, по которым депутаты могут пропускать заседания, смотрите на Фактах ICTV.