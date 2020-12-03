PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Давайте пойдем работать: Разумков отчитал депутатов за фотосессию в Раде

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сделал замечание народным депутатам, которые устроили фотосессию во время заседания.

Парламентарии фотографировались с министром инфраструктуры Владиславом Криклием. В частности был замечен Николай Тищенко, Юрий Корявченков, Александр Скичко и другие.

— Давайте оставим фотозону и начнем работать, господин министр так же. Владислав Артурович, до свидания!

После слов Разумкова другие депутаты в зале начали ему аплодировать.

Читайте: Рада хочет усилить ответственность за кражу и подделку паспортов

Рада утвердила список причин, по которым депутаты могут пропускать заседания

2 декабря Верховная Рада приняла законопроект №3642, который регулирует пропуск заседаний нардепами. В список уважительных причин для отсутствия входит: отпуск, командировка, поход к врачу.

Остальные причины, по которым депутаты могут пропускать заседания, смотрите на Фактах ICTV.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка