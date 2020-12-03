Давайте підемо працювати: Разумков відчитав депутатів за фотосесію в Раді

Очільник Верховної Ради України Дмитро Разумков зробив зауваження народним депутатам, які влаштували фотосесію під час засідання.

Парламентарі фотографувалися з міністром інфраструктури Владиславом Криклієм. Зокрема був помічений Микола Тищенко, Юрій Корявченков, Олександр Скічко та інші.

– Давайте покинемо фотозону та почнемо працювати, пан міністр так само. Владиславе Артуровичу, до побачення!

Після слів Разумкова інші депутати у залі почали йому аплодувати.

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Рада затвердила список причин, за якими депутати можуть пропускати засідання

2 грудня Верховна Рада ухвалила законопроект №3642, який регулює пропуск засідань нардепами. До списку поважних причин для відсутності входить: відпустка, відрядження, похід до лікаря.

Решту причин, за яких депутати можуть пропускати засідання, дивіться на Фактах ICTV.