Давайте підемо працювати: Разумков відчитав депутатів за фотосесію в Раді

Очільник Верховної Ради України Дмитро Разумков зробив зауваження народним депутатам, які влаштували фотосесію під час засідання.
Парламентарі фотографувалися з міністром інфраструктури Владиславом Криклієм. Зокрема був помічений Микола Тищенко, Юрій Корявченков, Олександр Скічко та інші.
– Давайте покинемо фотозону та почнемо працювати, пан міністр так само. Владиславе Артуровичу, до побачення!
Після слів Разумкова інші депутати у залі почали йому аплодувати.
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Рада затвердила список причин, за якими депутати можуть пропускати засідання
2 грудня Верховна Рада ухвалила законопроект №3642, який регулює пропуск засідань нардепами. До списку поважних причин для відсутності входить: відпустка, відрядження, похід до лікаря.
Решту причин, за яких депутати можуть пропускати засідання, дивіться на Фактах ICTV.