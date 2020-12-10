Жесткий карантин в январе в два раза уменьшит количество больных — Минздрав

Жестокий карантин с 8 по 24 января 2021 года поможет уменьшить количество инфицированных в Украине на 50%.

Об этом заявили министр здравоохранения Максим Степанов.

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— Чаще всего граждане инфицируются на массовых мероприятиях, где не соблюдают масочный режим. Какого эффекта мы ожидаем? Если говорить о локдаунах, которые вводятся в европейских странах, то там за три недели количество заболевших сокращается до 80%, мы рассчитываем на 40-50%, — отметил Степанов.

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко добавил, что коронавирусом чаще всего болеют люди старше 50 лет, а также те, кто имеют сопутствующие заболевания.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро 10 декабря зафиксировали 13 371новый случай коронавируса. За все время пандемии Covid-19 обнаружили у 858 714 человек.

Госпитализация понадобилась 2 993 пациентам. За последние сутки от осложнений, которые вызвал коронавирус, умерли 266 человек, всего — 14 470.

За последний день выздоровели 13 903 человека, всего — 465 021.