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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Жорсткий карантин у січні вдвічі зменшить кількість хворих – МОЗ

Жорсткий карантин з 8 до 24 січня 2021 року допоможе зменшити кількість інфікованих в Україні на 50%.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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– Найчастіше громадяни інфікуються на масових заходах, де не дотримуються маскового режиму. Якого ефекту ми очікуємо? Якщо говорити про локдауни, які запроваджуються в європейських країнах, то там за три тижні кількість хворих скорочується до 80%, ми розраховуємо на 40-50%, – зазначив Степанов.

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко додав, що на коронавірус найчастіше хворіють люди старші 50 років, а також ті, хто мають супутні захворювання.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на ранок 10 грудня зафіксували 13 371 новий випадок коронавірусу.  За весь час пандемії Covid-19 виявили у 858 714 осіб.

Госпіталізація знадобилася 2 993 пацієнтам. За останню добу від ускладнень, які викликав коронавірус, померли 266 людей, загалом – 14 470.

За останній день одужали 13 903 особи, загалом – 465 021.

Фото: УНІАН

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