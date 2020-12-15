На время действия локдауна в Украине, с 8 до 24 января 2021 года, школам советуют сделать каникулы.

Такие рекомендации озвучили в Министерстве образования и науки страны.

— Министерство рекомендует рассмотреть возможность, при необходимости, объявить в это время каникулы с учетом положений частей 3 и 4 статьи 10 закона О среднем образовании, — написали в пресс-службе МОН.

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Кроме того, в ведомстве напомнили, что в этот период работать могут только детсады и специальные учебные заведения. То есть заведения общего среднего образования должны обеспечить возможность проведения учебного процесса дистанционно.

Локдаун в Украине

Как средство противодействия распространению коронавируса в Украине Кабмин ввел усиленный карантин.

Локдаун в стране будет действовать с 8 до 24 января.

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