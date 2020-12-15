Январский локдаун: государственным клиниками запретили плановые госпитализации

Постановление правительства об установлении карантина для предотвращения распространения Covid-19 запрещает плановые госпитализации в коммунальных и государственных медучреждениях, работа частных клиник не ограничивается.
Согласно тексту постановления, в частности, на территории Украины на период действия карантина запрещается госпитализация за исключением отдельных случаев оказания медпомощи:
- вследствие осложненного течения беременности и родов;
- беременным, роженицам, новорожденным;
- пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями%
- оказание паллиативной медпомощи в стационарных условиях.
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Таким образом, на период действия карантина с 19 декабря 2020 год до 28 февраля 2021 года частные медучреждения могут проводить плановые госпитализации и операции с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм.
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