Январский локдаун: государственным клиниками запретили плановые госпитализации

Постановление правительства об установлении карантина для предотвращения распространения Covid-19 запрещает плановые госпитализации в коммунальных и государственных медучреждениях, работа частных клиник не ограничивается.

Согласно тексту постановления, в частности, на территории Украины на период действия карантина запрещается госпитализация за исключением отдельных случаев оказания медпомощи:

вследствие осложненного течения беременности и родов;

беременным, роженицам, новорожденным;

пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями%

оказание паллиативной медпомощи в стационарных условиях.

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Таким образом, на период действия карантина с 19 декабря 2020 год до 28 февраля 2021 года частные медучреждения могут проводить плановые госпитализации и операции с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм.

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